Торговое оборудование и мебель в Санкт-Петербурге

Вы хотите найти и заказать недорогое и качественное торговое оборудование в СПБ для магазина, но находите только посредников?
Обращайтесь напрямую к нам, мы являемся производителем!
Компания «Мебель-Конкурент» изготавливает оборудование для торговли по индивидуальным заказам либо по представленным в каталоге образцам, предлагает удобную и красивую мебель в достойном исполнении, а также доступные цены на весь ассортимент товара.
Если у вас нету времени выбирать самим - оставьте свой номер телефона,
мы поможем в правильном подборе оборудования
Досконально знаем свою продукцию, поэтому быстро найдем для вас привлекательную мебель, выгодно представляющую товар, стоимость которой идеально уложится в ваш бюджет.
Получаете возможность приобрести товар по ценам, значительно меньшим, чем у других компаний. Мы торгуем продукцией собственного производства, не нуждаемся в дилерах и отказались от торговых наценок, поэтому можем предложить стоимость гораздо ниже рыночной.
Не ограничены жесткими рамками типовых изделий и можете дать волю своей фантазии. Собственное производство и профессиональное оборудование позволяет нам выполнить любой индивидуальный заказ, воплотить самое необычное дизайнерское решение.
Можете воспользоваться услугами дизайнера, который с выездом на место проведет разработку индивидуального или корпоративного плана и выполнит 3D моделирование.
Не будете долго ожидать исполнения заказа. Без проблем справляемся с самыми большими объемами работ, даже если речь идет о промышленных масштабах.
Приобретаете изделия с высоким качеством материалов, деталей и достойным уровнем конструкторских и монтажных работ. Мы всегда всегда в ответе за качество!
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Как купить торговое оборудование в СПБ
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ЗаявкаПосетите наш офис по адресу ул. Профессора Качалова, 8, оф.42, или выберите понравившиеся модели на сайте. Оставьте заявку: наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей, после чего дизайнер приступит к 3d моделированию проекта торгового оборудования.
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3d моделированиеПроект - это детальный макет с описанием и расчетом стоимости каждого элемента. Грамотно составленный дизайн-проект дает полное представление о будущем изделии и позволяет избежать разногласий и между изготовителем и заказчиком. Как и всякая уважающая себя компания, мы выполняем дизайн-проекты абсолютно бесплатно.
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ПроизводствоСроки изготовления типовых изделий указаны на сайте. Исполнение индивидуальных заказов определяется по соглашению с заказчиком. Сроки выполнения работ соблюдаются безоговорочно.
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ОплатаВозможна оплата путем наличного или безналичного расчета, с предоставлением полного пакета документов. При заказе на сумму свыше 100 тыс. руб. - скидка 5%.
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ДоставкаДоставка по Санкт-Петербургу (территорией города Санкт-Петербурга считается территория города в пределах КАД) осуществляется нашей компанией самостоятельно, при условии 100% оплаты. Доставка проводится в течение дня с 10 до 18 часов.
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МонтажСтоимость монтажа торгового оборудования зависит от:
- материала изготовления;
- времени установки (дневное, ночное);
- удалённости места установки (Санкт-Петербург либо за пределами КАД).
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Дипломированные
дизайнеры
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Собственное
производство
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Реализовано
более 1000 проектов
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Гарантия
и безупречный сервис
Спроектирование и изготовленное торгового и складского оборудования в Санкт-Петербурге для магазинов - залог эффективной работы сотрудников. Наглядная демонстрация товаров, подчеркивающая плюсы и достоинства, делает их более привлекательными для покупателей. Практичное расположение полок во встроенных шкафах позволит персоналу тратить минимум времени на обслуживание. Всё это в совокупности, хорошо сказывается на росте продаж и увеличении вашей прибыли.
Помимо практической пользы, стильная и аккуратная обстановка создает располагающую атмосферу, комфортную для гостей торговой точки.
Сохранив положительные впечатления, клиенты возвращаются снова и снова.
Как результат - получение максимума из имеющейся площади. Что для этого нужно? Торговое оборудование для магазинов, которое можно заказать в компании mebel-konkurent.ru!
Создание функциональной, красивой и недорогой мебели - является нашей главной задачей.
Для этого специалисты постоянно повышают свою квалификацию, мы совершенствуем технические средства и используем качественные материалы, следим за всеми дизайнерскими новшествами. Благодаря этому наши клиенты, сделав заказ, получают надежную и прочную мебель для торговли по весьма заманчивым ценам.
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ДСП
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профиль
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пластики
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и зеркала